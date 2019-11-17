Кузяев после матча с Бельгией: думаю, задача взять «золото» на Евро не изменится

Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал поражение в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Бельгии (1:4).

«Тренеры нас предупреждали, что бельгийцы очень опасны на контратаках, каждую они доводят до удара или до гола. К сожалению, мы не смогли удержать их. Но итог квалификации положительный. Главное — мы добились своей цели, вышли на Евро. Конечно, хотелось побороться за первую строчку. Не получилось. Ничего страшного. Поменяется ли задача взять „золото“ на Евро? Думаю, нет. У нас достаточно времени проанализировать игру. Будут сборы. Команда как следует подготовилась к чемпионату мира и здорово там выступила. Надеюсь, так же будет и на ближайшем турнире.», — приводит слова Кузяева официальный сайт УЕФА.