Кузяев после матча с Бельгией: думаю, задача взять «золото» на Евро не изменится

Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал поражение в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Бельгии (1:4).
«Тренеры нас предупреждали, что бельгийцы очень опасны на контратаках, каждую они доводят до удара или до гола. К сожалению, мы не смогли удержать их. Но итог квалификации положительный. Главное — мы добились своей цели, вышли на Евро. Конечно, хотелось побороться за первую строчку. Не получилось. Ничего страшного. Поменяется ли задача взять „золото“ на Евро? Думаю, нет. У нас достаточно времени проанализировать игру. Будут сборы. Команда как следует подготовилась к чемпионату мира и здорово там выступила. Надеюсь, так же будет и на ближайшем турнире.», — приводит слова Кузяева официальный сайт УЕФА.
- 17 ноября 2019
-
00:02
- 16 ноября 2019
-
23:56
-
23:50
-
23:38
-
23:34
-
23:24
-
23:23
-
23:10
-
23:10
-
23:02
-
23:02
-
22:56
-
22:53
-
22:47
-
22:46
-
22:41
-
22:41
-
22:35
-
22:32
-
22:28
-
22:27
-
22:22
-
22:16
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:52
-
21:39
-
21:32
-
21:29
-
21:03
-
20:43
-
20:42
-
20:36
-
20:23