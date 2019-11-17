Бубнов: если бы Бельгия не играла в полсилы, счёт был бы ещё более неприличным

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал проигрыш сборной России в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с бельгийцами (1:4).

«Результат этой встречи демонстрирует, прежде всего, существенную разницу в классе команд. По большому счёту бельгийцы играли относительно в свою силу лишь в первом тайме, когда накидали нашим три безответных мяча. После перерыва гости переключились на экономный режим, чтобы не тратить чересчур много сил и не получить ненужную травму. Памятуя о товарищеском матче, в котором они упустили разгромную победу (3:3), бельгийцы не стали валять дурака, а спокойно довели дело до конца.

Что наши делали не так? Мне кажется, следовало отдать мяч сопернику и стараться ловить его на контратаках, плотно действуя в обороне. В итоге всё получилось наоборот, что было на руку бельгийцам, не дававшим россиянам воплотить территориальное преимущество. Наверняка Станислав Черчесов ставил задачу выиграть и попытаться занять первое место — отсюда выбор тактики и плана на матч. Но класс команд настолько разный, что это не сработало, а обернулось разгромным поражением.

Повторюсь: Бельгия при этом демонстрировала максимум 60-70 процентов своих возможностей, и то только до перерыва. Во второй половине встречи гости и вовсе играли в полсилы, а тайм, тем не менее, завершился вничью. Если бы бельгийцы на протяжении всех 90 минут использовали на полную свой потенциал, итоговый счёт был бы ещё более неприличным», — приводит слова Бубнова Sportbox.