Мостовой: Россия ничего не сделала на ЧМ-2018. Почему все были в восторге?

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал проигрыш национальной команды в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с бельгийцами (1:4).

«В первом тайме Бельгия не на больших скоростях за счёт класса и мастерства использовала все свои моменты. Наши не могли создать ничего, кроме одного прострела. Бросались в глаза мощь и хладнокровие бельгийцев. Игра должна была быть в удовольствие, потому что обе команды уже вышли на турнир. У бельгийцев получился первый тайм, а у нас — нет.

Во втором тайме у сборной России пошли логичные изменения, потому что счёт уже был 0:3. Надо было снять кого-то, чтобы кто-то вышел и изменил игру. Этим игроком был Бакаев. Хорошо вышел. Он в одиночку всё время взрывался, открывался, бежал.

Мы не можем против таких соперников играть, потому что класс футболистов другой. Разве у нас есть кто-то, кто сравним с Азаром, Де Брёйне, Лукаку? После чемпионата мира все были в восторге от уровня нашей сборной, а почему? Мы ничего не сделали. Просто вышли из группы, из которой надо было выходить. Головина и Черышева не хватало. Две ключевые фигуры в сборной. Они как раз те, кто забивают и отдают.

Гильерме в последних матчах ошибается. Сегодня был момент, когда Черчесов мог поставить другого вратаря. На совести Гильерме сегодня два мяча, потому что он пропустил в ближний угол. Если сейчас возвращать Акинфеева, то что тогда другим делать? Всё сегодня зависело от индивидуального мастерства, а не у всех футболистов сборной России оно на высоком уровне», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Хасановым.