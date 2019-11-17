Батшуайи — о Бояте, игравшем в матче с Россией в его футболке: исполнил мечту

Форвард сборной Бельгии Миши Батшуайи прокомментировал выход на второй тайм в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Россией партнёра по команде, Анги Дедрика Бояты, в своей футболке.

«Реализовал свою мечту», — написал Батшуайи на своей странице в «Твиттере».

Фото можно посмотреть в «твиттере» Миши Батшуайи.

Сборная Бельгии, набрав 27 очков в 9 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы I отбора Евро-2020, национальная команда России (21) — на втором месте. Бельгийцы досрочно стали победителями группы. Сборная России также вышла на Евро-2020.

В заключительном, 10-м туре квалификации российские футболисты на выезде сыграют с Сан-Марино, а бельгийцы дома встретятся с Кипром. Оба матча состоятся 19 ноября.