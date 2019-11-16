Защитник сборной Бельгии играл с Россией в чужой футболке

Защитник сборной Бельгии Анга Дедрик Боята вышел на второй тайм матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Россией в чужой футболке.
После перерыва на поле стадиона «Газпром Арена» 28-летний футболист появился в майке с 23-м номером на спине и написанной на ней фамилией Батшуайи. В ней Боята отыграл 10 минут, после чего ему дали его футболку.
Матч Россия — Бельгия проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». К 68-й минуте счёт 3:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Сборная Бельгии, набрав 24 очка в 8 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы I отбора Евро-2020, национальная команда России (21) занимает второе место.
В заключительном, 10-м туре квалификации российские футболисты на выезде сыграют с Сан-Марино, а бельгийцы дома встретятся с Кипром. Оба матча состоятся 19 ноября.
- 16 ноября 2019
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