Защитник сборной Бельгии играл с Россией в чужой футболке

Защитник сборной Бельгии Анга Дедрик Боята вышел на второй тайм матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Россией в чужой футболке.

После перерыва на поле стадиона «Газпром Арена» 28-летний футболист появился в майке с 23-м номером на спине и написанной на ней фамилией Батшуайи. В ней Боята отыграл 10 минут, после чего ему дали его футболку.

Матч Россия — Бельгия проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». К 68-й минуте счёт 3:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная Бельгии, набрав 24 очка в 8 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы I отбора Евро-2020, национальная команда России (21) занимает второе место.

В заключительном, 10-м туре квалификации российские футболисты на выезде сыграют с Сан-Марино, а бельгийцы дома встретятся с Кипром. Оба матча состоятся 19 ноября.