Абидаль: «Барселона» ведёт переговоры о продлении контрактов с Месси и Фати
Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль подтвердил, что клуб ведёт переговоры о продлении контрактов с нападающими Лионелем Месси и Ансу Фати.
«Мы уже обсуждаем продление контракта с Месси. Не знаю, будут ли какие-либо новости в ближайшее время, так как решение будет зависеть от игрока и его окружения, но надеюсь, что для „Барселоны“ всё решится как можно скорее. О сроках соглашения говорить не буду. Информация появится, когда будет известно решение Месси.
Что касается Фати, мы также обсуждаем контракт с его окружением. Он молодой футболист, которого мы должны защищать. Мы должны обсудить всё с его семьёй и представителями игрока. Сейчас Фати должен сосредоточиться на футболе», — приводит слова Абидаля Mundo Deportivo.
«Барселона» предложит Фати новый контракт с отступными € 100 млн
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