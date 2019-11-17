Дзюба — Витселю: всегда здорово увидеть тебя, дорогой друг
Нападающий сборной России Артём Дзюба обратился к полузащитнику национальной команды Бельгии Акселю Витселю после матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020. Напомним, бельгийская команда обыграла сборную России со счётом 4:1.
«Мой дорогой друг, всегда здорово увидеть тебя. Удачи! И жду новой встречи с тобой! Береги себя», — написал Дзюба на своей странице в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Артёма Дзюбы
Напомним, Дзюба и Витсель вместе выступали в петербургском «Зените» с 2015 по 2016 год. На данный момент бельгийский полузащитник выступает за дортмундскую «Боруссию».
В заключительном, 10-м туре квалификации российские футболисты на выезде сыграют с Сан-Марино, а бельгийцы дома встретятся с Кипром. Оба матча состоятся 19 ноября.
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