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Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева

Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе партнёра по грозненской команде Магомеда Митришева.

«От души поздравляю Магу Митришева c таким важным днём! Желаю молодожёнам счастья, радости, любви, согласия, взаимопонимания. Пусть сбудутся все ваши мечты и вся жизнь будет такая же яркая, как эта горячая кавказская свадьба!» — написал Глушаков на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, Глушаков присоединился к грозненскому «Ахмату» на правах свободного агента в июне 2019 года после того, как покинул московский «Спартак». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, однако не сумел отметиться результативными действиями.

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