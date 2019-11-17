Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе партнёра по грозненской команде Магомеда Митришева.



«От души поздравляю Магу Митришева c таким важным днём! Желаю молодожёнам счастья, радости, любви, согласия, взаимопонимания. Пусть сбудутся все ваши мечты и вся жизнь будет такая же яркая, как эта горячая кавказская свадьба!» — написал Глушаков на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».



Напомним, Глушаков присоединился к грозненскому «Ахмату» на правах свободного агента в июне 2019 года после того, как покинул московский «Спартак». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, однако не сумел отметиться результативными действиями.