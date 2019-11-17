Перес: нынешняя команда «Реала» уже выиграла всё, а футболисты стали легендами

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал о ценностях и перспективах клуба.

«Такие ценности, как командная работа, скромность и упорство, являются отличительными чертами «Реала». Мы стали свидетелями одной из лучших эпох нашего клуба. Такое достижение нельзя недооценить в мире футбола, где конкуренция выше, чем когда-либо.

Сейчас «Реал» находится в процессе трансформации, который приведёт нас к новым вершинам. У нас новая команда, полная талантов и отличных игроков, в которых мы верим. Эта команда уже выиграла всё, а футболисты стали легендами», — приводит слова Переса Marca.

С 2014 по 2018 год «Реал» четыре раза выиграл Лигу чемпионов, один раз — Кубок Испании и один раз стал чемпионом испанской Примеры.