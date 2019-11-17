«ПСЖ» намерен приобрести Санчо в качестве замены Неймару

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Mirror.



По информации источника, в услугах 19-летнего английского футболиста заинтересован «Пари Сен-Жермен». Парижане видят в Санчо потенциальную замену бразильскому форварду Неймару, который изъявил желание вернуться в «Барселону». Помимо французского клуба на Санчо претендуют такие команды, как «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Барселона». Ранее сообщалось, что полузащитник хочет покинуть дортмундскую «Боруссию».



В текущем сезоне Санчо принял участие в 8 матчах чемпионата Германии. На счету 19-летнего английского футболиста 3 гола и 5 результативных передач в Бундеслиге.