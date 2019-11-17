«Ростов» с Мамаевым проиграл «Краснодару» в товарищеском матче
Клубы Российской Премьер-Лиги «Краснодар» и «Ростов» провели товарищеский матч. Встреча состоялась в Краснодаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу «быков».
Автором единственного гола стал защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев, отправивший мяч в ворота соперника на 6-й минуте.
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, ранее выступавший за «Краснодар», вышел на поле в стартовом составе. Его заменили на 53-й минуте.
Матч посетили 12 657 болельщиков.
«Ростов», набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, «Краснодар» (30) — пятое.
В 17-м туре российского первенства жёлто-синие 23 ноября на выезде сыграют с московским «Динамо», а «быки» на следующий день в гостях встретятся с тульским «Арсеналом».
Мусаев: когда Мамаев освободился, то сказал, что у него нет обиды на «Краснодар»
- 17 ноября 2019
-
18:04
-
17:53
-
17:51
-
17:41
-
17:35
-
17:22
-
17:18
-
16:59
-
16:59
-
16:41
-
16:32
-
15:58
-
15:53
-
15:42
-
15:24
-
15:16
-
15:10
-
15:07
-
14:48
-
14:46
-
14:15
-
14:12
-
14:05
-
13:57
-
13:48
-
13:24
-
13:22
-
12:53
-
12:52
-
12:42
-
12:37
-
12:21
-
11:55
-
11:50
-
11:26
Партнерский контент