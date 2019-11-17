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«Ростов» с Мамаевым проиграл «Краснодару» в товарищеском матче

«Ростов» с Мамаевым проиграл «Краснодару» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

Клубы Российской Премьер-Лиги «Краснодар» и «Ростов» провели товарищеский матч. Встреча состоялась в Краснодаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу «быков».

Автором единственного гола стал защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев, отправивший мяч в ворота соперника на 6-й минуте.

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, ранее выступавший за «Краснодар», вышел на поле в стартовом составе. Его заменили на 53-й минуте.

Матч посетили 12 657 болельщиков.

«Ростов», набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, «Краснодар» (30) — пятое.

В 17-м туре российского первенства жёлто-синие 23 ноября на выезде сыграют с московским «Динамо», а «быки» на следующий день в гостях встретятся с тульским «Арсеналом».

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