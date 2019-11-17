Сборная Франции стала бронзовым призёром юношеского чемпионата мира

Сборная Франции завоевала бронзовые медали юношеского чемпионата мира U17, который проходит в Бразилии.

В матче за третье место французская национальная команды обыграла сборную Нидерландов со счётом 3:1. Встреча состоялась в Гаме на стадионе «Безеррао». Обслуживала матч шведская бригада арбитров во главе с Андреасом Экбергом. Ему ассистировали Мехмет Чулум и Стефан Хальберг.

Счёт был открыт на 15-й минуте. Автором забитого мяча стал нападающий сборной Нидерландов Мохамед Табуни. На 25-й минуте французская национальная команда восстановила равновесие благодаря голу Арно Мюинга. В начале второго тайма Мюинга увеличил преимущество французов. На 64-й минуте Мюинга установил окончательный счёт, оформив хет-трик.

В финале сыграют сборные Бразилии и Мексики. Матч состоится 18 ноября и начнётся в 1:00 мск.