Нобоа: «Сочи» — фарм-клуб «Зенита»? Про «Ростов» почему-то так не говорили

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением о том, что сочинцев называют фарм-клубом «Зенитом».



«Когда в «Ростове» играло много игроков из «Зенита», почему-то об этом никто не говорил. Ерохин, Полоз, Мевля, я… В «Рубине» было то же самое. Мне кажется, в этом нет ничего такого. Не было шансов там — играй здесь.



Почему такой результат? Да, в «Сочи» играют чемпионы России. Но неважно, как ты играл год назад. Главное — как ты играешь сейчас. В футболе нужно доказывать всё на каждой тренировке», — сказал Нобоа в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.

Напомним, что в летнее трансферное окно из «Зенита» в «Сочи» перешли восемь футболистов.

Полностью интервью с Нобоа читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.