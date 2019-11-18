Нобоа: Точилин срывается. Когда проигрываешь, такое случается

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, как главный тренер Александр Точилин реагирует на неудачи команды.
«У Точилина сильный характер. Он очень требовательный, с каждого футболиста всегда спрашивает одинаково. Конечно, иногда он срывается. Когда проигрываешь, такое случается. Если в тебе нет эмоций в такие моменты, не надо быть тренером.
По поводу его слов о том, что «Сочи» слишком зависим от меня, своё мнение есть у всех. Но все футболисты должны играть друг за друга. Мы играем все вместе, а не один против всех остальных. Сам я никогда так не думал. Я такой же, как все. На тренировках отдаюсь так же, как и остальные. Если начну думать, что я звезда и лучше всех, будет только хуже», — рассказал Нобоа в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.
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