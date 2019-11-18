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Зрители матча Албания — Франция попали под струю системы полива газона

Зрители матча Албания — Франция попали под струю системы полива газона
Футбол / Евро-2020 0

Зрители матча заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Албании и Франции попали под струю воды из-за неправильной работы системы полива газона.

В неприятной ситуации оказались болельщики, которые расположились за одними из ворот. Из-за дефекта в работе системы полива струя воды была направлена прямо на трибуну.

Интересно, что матч между сборными Албании и Франции проходил на новом стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране. Это был первая официальная встреча, которую принимала арена. Матч между албанцами и французами завершился со счётом 2:0 в пользу гостей. Победу действующим чемпионам мира принесли результативные удары Корентина Толиссо и Антуана Гризманна.

Гол и пас Гризманна принесли Франции победу в матче отбора Евро-2020 с Албанией
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