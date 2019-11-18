Агент не исключил возвращения Кавани в чемпионат Италии

Уолтер Гульельмон, агент уругвайского нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани, высказался о будущем игрока. Ранее сообщалось, что руководство клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» в межсезонье планирует усилить позицию нападающего, рассматривая на эту позицию Кавани.

«Мы не очень беспокоимся о продлении контракта. У него ещё будет много возможностей, особенно когда он станет свободным агентом. Дальнейшая карьера Кавани будет зависеть от проекта клуба. У него ещё есть, как минимум 3 года, чтобы выступать на высоком уровне и играть в любой европейской команде. Вернуться в Серию A? Да, это возможно. Есть контакты, но я ничего не могу сказать», — приводит слова агента CalcioNapoli26.

Контракт Кавани с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2020 года, но 32-летний уругваец может сменить клуб предстоящей зимой.