Байрамян: всё, что говорил Карпин о финансовом положении «Ростова» – это правда

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал поражение в товарищеском матче с «Краснодаром». Встреча состоялась в Краснодаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу «быков».

«Тренер перед игрой сказал, что это тренировочная игра. Всем хочется выиграть, даже тренировочную игру. Проиграли, но на самом деле результат не важен. Главное, тренер нам скажет, выполнили ли мы ту задачу, установку, что он нам дал — это самое главное.

Я бы не сказал, что у «Ростова» спад. Мне кажется, с «Краснодаром» в РПЛ была обидная ничья, и доля везения в том матче была на стороне «Краснодара». Во втором тайме мы не создавали особых моментов, но контролировали ту игру и должны были выигрывать. Что касается поражения от «Тамбова», то у нас четыре человека основного состава пропускали эту игру. Поэтому, понятное дело, нам было тяжело.

Слова Карпина о том, что игрокам 3 месяца не платят зарплату? Всё, что говорил тренер – это правда. Остальное я не могу комментировать», — приводит слова Байрамяна Rusfootball.