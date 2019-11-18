Саутгейт — о разгроме Косово: в атаке сборная Англии была безжалостна

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал результат матча 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Косово. Встреча состоялась в Градски на стадионе «Фадиль Вокри» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

«Трудный матч и хороший тест для нас. Поле было тяжёлым, футболисты скользили и отдавали неточные передачи.

Команде нужен был соперник посложнее после игры с Черногорией, и я рад, что мы его получили. Они порой нагнетали, и мы позволили им создавать моменты – в ином матче это было бы проблемой. Но в атаке мы были безжалостны», – приводит слова Саутгейта BBC.

Сборная Англии, набрав 21 очко, заняла первое место в турнирной таблице группы A. Косово (11) — на 3-м месте.