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Матч с Албанией стал для Дешама 100-м на посту главного тренера сборной Франции

Матч с Албанией стал для Дешама 100-м на посту главного тренера сборной Франции
Футбол / Евро-2020 0

Сборная Франции обыграла национальную команду Албании в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране и завершилась со счётом 2:0.

Для главного тренера сборной Франции Дидье Дешама этот матч стал сотым на нынешнем посту. При нём команда выиграла 65 матчей, потерпела 17 поражений и ещё 18 встреч завершила вничью.

Кроме того, Дешам — единственный тренер в истории, при котором Франция выходила в финалы двух крупнейших мировых турниров (Евро-2016 и ЧМ-2018).

Победу действующим чемпионам мира принесли результативные удары Корентино Толиссо и Антуана Гризманна. На счету второго также голевой пас. Французы досрочно вышли в финальную часть Евро-2020.

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