Модрич представил автобиографию

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич сообщил, что в Хорватии прошла презентация автобиографической книги. Она получила название «Моя игра».

Автобиография игрока мадридского «Реала» написана в соавторстве со спортивным журналистом Робертом Маттеони и будет переведена на 12 языков.

«Я долгое время вынашивал идею написать книгу, это всегда было для меня огромным желанием. Но для полноты картины мне не хватало успеха в футболке национальной сборной. У меня получилось добиться успеха на чемпионате мира в России, и после этого мы начали писать. Мы с моим другом спортивным журналистом Робертом хорошо общаемся, у нас отличные отношения на протяжении уже многих лет. Должен сказать, он подтолкнул меня к идее написать книгу. Я позвонил ему, когда окончательно принял решение, что настало время для автобиографии. Так всё и началось», — приводит слова Модрича Novi List.