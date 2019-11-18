Полузащитник «Чертаново» стал первым футболистом 2003 года рождения в ФНЛ
«Чертаново» потерпело поражение в выездном матче 24-го тура Футбольной национальной лиги с «Химками» (1:3), который состоялся накануне, 17 ноября, на стадионе «Арена Химки».
В составе московской команды в этой встрече дебютировал 16-летний полузащитник Артём Соколов, вышедший на замену на 84-й минуте. Таким образом, он стал первым футболистом 2003 года рождения, сыгравшим в матче ФНЛ.
В конце октября Соколов помог юношеской сборной России выйти в элитный раунд квалификации чемпионата Европы U17, отметившись дублем в ворота Швейцарии.
«Чертаново» после 24 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ с 45 очками в активе и на 6 очков отстаёт от лидера соревнований «Торпедо».
Турнирная таблица ФНЛ.
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