Полузащитник «Чертаново» стал первым футболистом 2003 года рождения в ФНЛ

«Чертаново» потерпело поражение в выездном матче 24-го тура Футбольной национальной лиги с «Химками» (1:3), который состоялся накануне, 17 ноября, на стадионе «Арена Химки».



В составе московской команды в этой встрече дебютировал 16-летний полузащитник Артём Соколов, вышедший на замену на 84-й минуте. Таким образом, он стал первым футболистом 2003 года рождения, сыгравшим в матче ФНЛ.



В конце октября Соколов помог юношеской сборной России выйти в элитный раунд квалификации чемпионата Европы U17, отметившись дублем в ворота Швейцарии.



«Чертаново» после 24 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ с 45 очками в активе и на 6 очков отстаёт от лидера соревнований «Торпедо».



Турнирная таблица ФНЛ.