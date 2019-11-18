Казаков: после матча в Мариборе игроки сборной России просили Хиддинка остаться

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков поделился воспоминаниями о поражении национальной команды в ответном матче квалификации чемпионата мира – 2010 со Словенией (0:1).
«Когда матч закончился, я стоял у раздевалки, ждал, когда придёт Гус, чтобы отвести его на пресс-конференцию. И тут пошли словенцы, которые были в диком восторге. Они просто прыгали от счастья, один из них со всей силы от радости ударил шкафчик, который стоял в подтрибунном помещении.
В самолёте из Марибора поначалу была полнейшая тишина и опустошённость. Потом Серёжа Игнашевич собрал ребят, и большой компанией они пошли к Гусу и просили его остаться в сборной, так как его контракт летом 2010 года истекал. Мы сидели с тренерским штабом в первом салоне, игроки – во втором. У нас тоже всё было тихо и без бесед, поэтому эта инициатива ребят стала большой неожиданностью. Пришло очень много игроков. Делегация растянулась гуськом. Хиддинк летел на первом ряду, а все остальные пять рядов были забиты ребятами, когда они пришли.
Тогда у нас была очень хорошая команда, пик формы которой ещё не был пройден. Гус к турниру команду готовить умел. Но сложилось, как сложилось», — сказал Казаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 18 ноября 2019
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