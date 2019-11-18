Жирков, скорее всего, не сыграет с Сан-Марино. Участие Головина под вопросом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о готовности своих подопечных к заключительному матчу отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино, который состоится завтра, 19 ноября, в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино» и начнётся в 22:45 мск.
«Вероятность большая, что Юрий Жирков не сыграет. Радует, что Александр Головин провёл тренировку, хоть она и не была интенсивной. Вечером будет заключение от врача, и от этого будем исходить», — приводит слова Черчесова ТАСС.
В предыдущем матче сборная России на своём поле потерпела разгромное поражение от Бельгии (1:4). К тому моменту подопечные Черчесова уже обеспечили себе участие в финальной стадии Евро-2020, однако упустили возможность побороться за первое место в группе.
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