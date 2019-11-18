Президент «Ростова» Арутюнянц: все хотят, чтобы Карпин остался в клубе

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в своём официальном обращении дал комментарий по поводу главного тренера команды Валерия Карпина.

«Ни для кого не секрет, что у нас с Карпиным дружеские отношения, но мы очень хорошо умеем разделять свои личные отношения и работу. Я поддерживаю и буду поддерживать нашего главного тренера. Когда я говорил, что Карпин – главный тренер «Ростова», я знал, что это надолго. И сейчас все хотят, чтобы Карпин остался и работал в «Ростове». Главного тренера волнуют только команда и результаты. Валерию Георгиевичу всё нравится в «Ростове», и он никуда не хочет уходить. Карпин – главный тренер ФК «Ростов», — приводит слова Арутюнянца пресс-служба «Ростова».

«Ростов» занимает третье место в чемпионате России, набрав 30 очков в 16 турах. Подопечные Валерия Карпина проведёт следующий матч с «Динамо», который состоится 23 ноября.

Календарь чемпионата России сезона-2019/20.