Президент «Ростова» Арутюнянц: все хотят, чтобы Карпин остался в клубе

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в своём официальном обращении дал комментарий по поводу главного тренера команды Валерия Карпина.
«Ни для кого не секрет, что у нас с Карпиным дружеские отношения, но мы очень хорошо умеем разделять свои личные отношения и работу. Я поддерживаю и буду поддерживать нашего главного тренера. Когда я говорил, что Карпин – главный тренер «Ростова», я знал, что это надолго. И сейчас все хотят, чтобы Карпин остался и работал в «Ростове». Главного тренера волнуют только команда и результаты. Валерию Георгиевичу всё нравится в «Ростове», и он никуда не хочет уходить. Карпин – главный тренер ФК «Ростов», — приводит слова Арутюнянца пресс-служба «Ростова».
«Ростов» занимает третье место в чемпионате России, набрав 30 очков в 16 турах. Подопечные Валерия Карпина проведёт следующий матч с «Динамо», который состоится 23 ноября.
Календарь чемпионата России сезона-2019/20.
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