«Чемпионат Quiz Time» собирает знатоков футбола на новую игру

Новый вызов для читателей «Чемпионата» — 20-я игра от «Чемпионат Quiz Time». Вопросы для настоящих знатоков футбола подготовлены на основе новостей и статей с сайта. Мы охватим не только актуальные события, но и яркие моменты прошлого. Выходим из комментариев в офлайн уже завтра, 19 ноября, в 20:00 в баре «Бауман» (м. «Бауманская», ул. Фридриха Энгельса, д. 20, стр. 1). Регистрация в разгаре.
«Внезапная голова», «Пятого удалили», #Хосонов, «Прорыв Набабкина» и другие уже в игре. Собирайте команду от 2 до 7 человек, приходите на игру, и вам раздадут специальные пульты для ответов. В каждом раунде вам будут предлагать ответы, но, чтобы дать правильный, не всегда достаточно знаний. Вам могут помочь логика и чувство юмора. Все участники регулярно будут видеть турнирную таблицу, чтобы в процессе игры принимать необходимые решения. В нашей игре, как и в спорте, важны скорость и тактика.
- 18 ноября 2019
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