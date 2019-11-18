Коноплянка: когда Тедеско не боялся рисковать, у него всё получалось

Полузащитник «Шахтёра» Евгений Коноплянка рассказал, какой стиль футбола предпочитает бывший главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско, который в октябре возглавил московский «Спартак».

«Тедеско — хороший специалист, со своим стилем и видением футбола. Он мне импонировал как тренер. Тедеско молод, он в начале тренерского пути, поэтому в «Шальке-04» у него присутствовала некая закрепощённость. Он предпочитал риску осторожность. Он думал, что лучше на 51% сыграть от защиты, поставить двух вингеров с уклоном как опорных, чем реальных вингеров, которые могут создать момент. Самое интересное, когда он не боялся рисковать, у него всё получалось. Думаю, Тедеско ждёт хорошее будущее», — приводит слова Коноплянка сайт «Динамо» Киев от «Шурика» со ссылкой на еженедельник «Футбол».