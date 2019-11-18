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Джан: молодые игроки теряют голову из-за больших зарплат, в «Юве» есть такие

Джан: молодые игроки теряют голову из-за больших зарплат, в «Юве» есть такие
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан отметил, что завышенные зарплаты способны вскружить головы молодых футболистов.

«Печально видеть, как многие молодые ребята относятся к своему таланту. Я этого не понимаю. Им предоставляется возможность строить свою карьеру рядом с невероятными профессионалами, но они зачастую демонстрируют неуместное поведение. Разве они не понимают, насколько неправы? В „Ювентусе“ есть такие игроки, я общаюсь с ними. Я пытаюсь заставить их понять важность правильного поведения. Некоторые из них до сих пор этого не понимают. Отчасти в этом виноваты высокие зарплаты. Молодые игроки могут потерять голову из-за таких больших денег. Зачем же им тогда что-то доказывать и жертвовать собой на тренировках?» — приводит слова Джана Kicker.

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