«Спартак» поучаствовал во всемирной акции, изменив внешность игрокам

Пресс-служба московского «Спартака» пририсовала усы игрокам команды, поучаствовав во всемирной акции «Мовембер».

«На дворе третья неделя «Усабря» (он же «Мовембер»)! В этот месяц мужчины по всему миру отращивают усы и делают пожертвования на борьбу с мужскими заболеваниями.



Мы решили представить, как бы выглядели наши игроки, если бы не брили усы весь месяц», — сообщается в «твиттере» московского клуба.

«Спартак», набрав 21 очко в 16 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17-м туре красно-белые встретятся с «Уралом». Матч состоится 24 ноября в Екатеринбурге. Начало — в 14:00 мск.

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