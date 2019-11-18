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Италия — Армения: составы команд на матч 10-го тура отбора Евро-2020

Италия — Армения: составы команд на матч 10-го тура отбора Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Стали известны стартовые составы сборных Италии и Армении на матч 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Встреча пройдёт на стадионе «Ренцо Барбера» в Палермо, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Италия — Армения.

Италия: Сиригу, Ди Лоренцо, Бонуччи, Романьоли, Бираги, Тонали, Жоржиньо, Барелла, Дзаньоло, Иммобиле, Кьеза.

Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Ароян, Чалишир, Ишханян, К. Ованисян, Бабаян, А. Григорян, Артак Едигарян, Барсегян, Карапетян.

После девяти туров сборная Италии, набрав 27 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы J квалификации Евро-2020, Армения (10) — на четвёртом месте. Соперниками команд по группе J являются сборные Финляндии, Греции, Боснии и Герцеговины и Лихтенштейна.

Расписание матчей отборочного этапа Евро-2020

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