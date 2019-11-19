Манчини — первый тренер, выигравший со сборной Италии 11 матчей подряд

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини добился исторического достижения. Он стал первым тренером национальной команды Италии, под руководством которого она добыла 11 побед подряд.
Вчера, 18 ноября, «скуадра адзурра» в матче квалификации к чемпионату Европы — 2020 с разгромным счётом обыграла команду Армении (9:1). Ранее подопечные Манчини поочерёдно обыграли команды США (1:0), Финляндии (2:0), Лихтенштейна (6:0), Греции (3:0), Боснии и Герцеговины (2:1), Армении (3:1), Финляндии (2:1), Греции (2:0), Лихтенштейна (5:0) и Боснии и Герцеговины (3:0).
Предыдущий рекорд принадлежал Витторио Поццо, который в 1938 году привёл сборную Италии к девяти победам подряд.
Евро-2020 станет вторым чемпионатом Европы, в групповой стадии которого сыграют 24 сборные. Матчи состоятся на 12 стадионах 12 городов 11 государств (12 национальных ассоциаций УЕФА).
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