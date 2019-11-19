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Манчини — первый тренер, выигравший со сборной Италии 11 матчей подряд

Манчини — первый тренер, выигравший со сборной Италии 11 матчей подряд
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини добился исторического достижения. Он стал первым тренером национальной команды Италии, под руководством которого она добыла 11 побед подряд.

Вчера, 18 ноября, «скуадра адзурра» в матче квалификации к чемпионату Европы — 2020 с разгромным счётом обыграла команду Армении (9:1). Ранее подопечные Манчини поочерёдно обыграли команды США (1:0), Финляндии (2:0), Лихтенштейна (6:0), Греции (3:0), Боснии и Герцеговины (2:1), Армении (3:1), Финляндии (2:1), Греции (2:0), Лихтенштейна (5:0) и Боснии и Герцеговины (3:0).

Предыдущий рекорд принадлежал Витторио Поццо, который в 1938 году привёл сборную Италии к девяти победам подряд.

Евро-2020 станет вторым чемпионатом Европы, в групповой стадии которого сыграют 24 сборные. Матчи состоятся на 12 стадионах 12 городов 11 государств (12 национальных ассоциаций УЕФА).

Италия разгромила Армению в отборе Евро-2020 со счётом 9:1
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