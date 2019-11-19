Манчини: рекорды имеют значение только тогда, когда ты выигрываешь трофеи

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал комментарий после победы в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Арменией (9:1).

«Это был прекрасный вечер, последняя игра в квалификации, и мы провели её хорошо. В наши дни не забьёшь девять голов на уровне сборных. Мы приложили все усилия, чтобы добиться этого. Рекорды имеют значение только тогда, когда ты выигрываешь трофеи. Если мы будем продолжать в том же духе, это будет здорово.

Молодые игроки улучшают свою игру. Игра на международном уровне приносит опыт, у них есть сильные качества. Первое — всего лишь вопрос времени.

Посмотрим, что произойдёт на Евро-2020. Мы никогда не выигрывали все 10 игр в отборочной группе, у нас есть шесть месяцев на подготовку к чемпионату, и, к сожалению, мне придётся оставить кого-то вне заявки, поскольку я могу взять только 23 игрока» — цитирует Манчини Rai Sport.

«Скуадра aдзурра» показала 100-процентный квалификационный результат в группе J, выиграв все 10 матчей с разницей мячей +33. Манчини стал первым тренером национальной команды Италии, под руководством которого она добыла 11 побед подряд.