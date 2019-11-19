«Эвертон» мог подписать Магуайра, Холанда и Робертсона

Бывший спортивный директор «Эвертона» Стив Уолш рассказал, что мерсисайдский клуб в своё время отказался подписывать предложенных им игроков — защитника Гарри Магуайра, Эндрю Робертсона и Джонни Эванса, а также нападающего Эрлинга Холанда.



Уолш откликнулся на предложение «Эвертона», который впечатлился работой скаута во время его нахождения в «Лестере», когда специалист смог привести в клуб Рияда Мареза и Нголо Канте. Но в мерсисайдском клубе Уолш не смог долго продержаться, его уволили в мае 2018 года. По словам руководства, они не были удовлетворены его работой. Однако сам Стив винит во всём клуб, который отказался довериться его чутью.



«Во время своей работы в «Эвертоне» я предлагал клубу купить Энди Робертсона и Гарри Магуайра, когда те играли в «Халле», они бы обошлись клубу в чуть больше чем € 20 млн, но «Эвертон» не послушал меня.



Я договорился с Джонни Эвансом задолго до его перехода в «Лестер», но они снова не стали покупать его. Эрлинг Холанд, нападающий «Ред Булл Зальцбург», и его отец приезжали ко мне, мы договорились о сделке в € 4 млн. Клуб проигнорировал", — приводит слова Уолша Mirror со ссылкой на The Athletic.

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