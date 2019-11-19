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Азар: я в хорошей форме и хочу сохранить этот импульс

Азар: я в хорошей форме и хочу сохранить этот импульс
Футбол / Евро-2020 0

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар поделился мнением о своей форме в нынешний момент.

«Весь последний месяц я нахожусь в хорошем состоянии, у меня не было травм. Я в хорошей форме. Когда я на поле, то всегда буду стараться изо всех сил, не важно, играю я за „Реал“ или сборную Бельгии. Я просто хочу сохранить этот импульс.

Хорошо, что последний матч квалификации Евро-2020 мы проведём дома. Играть уже не за что, но мы надеемся на вечеринку с болельщиками в матче с Кипром. В гостевом матче с ними у нас были проблемы, но надеюсь, что мы сумеем забить несколько голов и сохранить свои ворота в неприкосновенности, чтобы порадовать болельщиков", — приводит слова Азара Sky Sports.

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