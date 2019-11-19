Дзюба: хочется выйти как минимум в четвертьфинал Евро-2020

Нападающий сборной России Артём Дзюба рассказал, какую цель ставит перед собой команда в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.
«Считаю, мы не топ-сборная, которая едет выигрывать турнир. Конечно, хочется побеждать. Но нужно решать проблемы по мере их поступления, узнать, какой окажется группа. Цель выйти в плей-офф будет стоять однозначно. Но хочется выйти как минимум в четвертьфинал. На чемпионате мира был четвертьфинал. Сейчас тоже хочется туда, и даже зайти подальше. Но для начала надо выходить из группы. Как минимум два матча мы проведём дома, это для нас огромное подспорье», — приводит слова Дзюбы официальный сайт УЕФА.
В последнем туре отбора Евро-2020 сборная России на выезде сыграет с Сан-Марино. Вне зависимости от исхода матча россияне финишируют на втором месте в группе I.
- 19 ноября 2019
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