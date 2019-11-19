Сборная России сыграет с Сан-Марино в красной форме
Сборная России определилась с игровой формой на матч 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Сан-Марино.
«Сыграем с Сан-Марино в красной форме!» — сообщается в официальном «твиттере» российской национальной команды. Голкипер выйдет на поле в черной форме.
Матч Сан-Марино — Россия состоится сегодня, 19 ноября. Он пройдёт в Серравалле на стадионе «Олимпико». Начало встречи — в 22:45 мск. Обслужит игру исландская бригада арбитров во главе с Торвальдюром Арнасоном. Его ассистентами будут Йохан Гуннар Гудмундссон и Андри Вигфурссон. Резервный судья — Ивар Орри Кристьянссон.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Сан-Марино — Россия.
Сан-Марино — Россия: прогноз Егора Титова на встречу отбора Евро-2020
- 19 ноября 2019
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