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Шомуродов вышел на второе место среди лучших бомбардиров отбора ЧМ-2022 в Азии

Шомуродов вышел на второе место среди лучших бомбардиров отбора ЧМ-2022 в Азии
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов показывает высокую результативность в отборочном этапе чемпионата мира 2022 года в Азии.

В сегодняшнем матче 6-го тура квалификации 24-летний форвард принёс сборной Узбекистана победу над Палестиной (2:0), став автором обоих голов своей команды.

Благодаря дублю в прошедшей встрече Шомуродов увеличил количество голов в отборе ЧМ-2022 до 6 и поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров турнира. Лучшего показателя к настоящему моменту добился только сирийский нападающий Умар Аль-Сума (7), сыгравший при этом на один матч меньше. Тройку лидеров замыкает форвард ОАЭ Али Ахмед Мабхут, который, как и Шомуродов, забил 6 голов, но провёл на три встречи меньше, чем он.

Турнирная таблица отборочных групп ЧМ-2022 в Азии. Расписание матчей.

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