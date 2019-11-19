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Сан-Марино — Россия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 19 ноября в 22:45

Сан-Марино — Россия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 19 ноября в 22:45
Футбол / Евро-2020 0

Сегодня, 19 ноября, состоится матч сборных Сан-Марино и России. Встреча заключительного, 10-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года пройдёт на стадионе «Олимпико» в Серравалле. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Исландии во главе с Торвальдюром Арнасоном. В роли его ассистентов выступят Йохан Гуннар Гудмундссон и Андри Вигфурссон. Резервный рефери – Ивар Орри Кристьянссон.

За тур до окончания отборочного этапа Евро-2020 сборная России занимает второе место в группе I, имея в активе 21 очко и гарантировав себе место в финальной части турнира. Сан-Марино (0) располагается на последней, шестой строчке.

Турнирная таблица групп отбора Евро-2020.

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