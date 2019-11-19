Бонуччи — о продлении контракта с «Ювентусом»: это исторический момент

Защитник Леонардо Бонуччи поделился впечатлениями от продления контракта с «Ювентусом». Новый контракт бьянконери с 32-летним итальянским футболистом рассчитан на пять сезонов – до лета 2024 года.



«Это исторический, незабываемый момент. Моя мечта. Я в долгу перед президентом клуба Фабио Паратичи, перед Павлом Недведом, перед всеми товарищами по команде, болельщиками и теми, кто мне дорог. „Ювентус“ — мой дом. Подписание нового контракта доказывает, насколько я предан клубу и насколько клуб ценит меня. Надеюсь играть ещё больше, забивать больше и завоёвывать трофеи», — приводит слова Бонуччи Football Italia.



Бонуччи дебютировал на взрослом уровне в 2005 году в составе «Интера». Спустя два года он покинул миланский клуб и впоследствии выступал за «Тревизо», «Пизу» и «Бари», а в 2010 году присоединился к «Ювентусу». В сезоне-2017/18 Леонардо защищал цвета «Милана», после чего вернулся в стан туринцев. С 2010 года вызывается в сборную Италии.

«Ювентус» продлил контракт с Бонуччи