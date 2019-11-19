«Ювентус» продлил контракт с Бонуччи

Туринский «Ювентус» на своём официальном сайте объявил о продлении соглашения с защитником Леонардо Бонуччи.



Новый контракт бьянконери с 32-летним итальянским футболистом рассчитан на пять сезонов – до лета 2024 года.



Бонуччи дебютировал на взрослом уровне в 2005 году в составе «Интера». Спустя два года он покинул миланский клуб и впоследствии выступал за «Тревизо», «Пизу» и «Бари», а в 2010 году присоединился к «Ювентусу». В сезоне-2017/18 Леонардо защищал цвета «Милана», после чего вернулся в стан туринцев. С 2010 года вызывается в сборную Италии.



В нынешнем сезоне Бонуччи принял участие во всех 12 матчах своей команды в итальянской Серии А, стал автором 1 гола и получил 2 жёлтые карточки. «Ювентус», набрав 32 очка, занимает первое место в турнирной таблице первенства, опережая ближайшего преследователя в лице «Интера» на 1 очко.

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