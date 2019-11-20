Колумбия победила Эквадор. Барриос отыграл весь матч
В Харрисоне (Нью-Джерси, США) на стадионе «Ред Булл Арена» состоялся товарищеский матч между сборными Эквадора и Колумбии. Встреча завершилась со счётом 0:1.
Автором единственного гола в матче, забитого на 42-й минуте, стал полузащитник колумбийцев Андрес Урибе. В составе команды-победителя все 90 минут на поле провёл хавбек Вильмар Барриос, на клубном уровне выступающий за «Зенит». В этой встрече ему удалось отметиться лишь жёлтой карточкой, которую он получил на 80-й минуте.
В эту международную паузу обе команды провели ещё по одному товарищескому матчу. Эквадор 15 ноября на своём поле разгромил Тринидад и Тобаго со счётом 3:0, а Колумбия на следующий день сыграла с Перу в Майами (Флорида, США) и добилась победы со счётом 1:0.
- 20 ноября 2019
-
10:03
-
10:00
-
09:51
-
09:50
-
09:41
-
09:27
-
09:26
-
09:19
-
08:27
-
08:01
-
05:56
-
04:19
-
03:38
-
03:16
-
02:55
-
02:44
-
02:27
-
01:56
-
01:48
-
01:37
-
01:31
-
01:18
-
01:00
-
00:54
-
00:37
-
00:36
-
00:35
-
00:35
-
00:34
-
00:21
-
00:04
-
00:00
- 19 ноября 2019
-
23:53
-
23:51
-
23:29
Партнерский контент