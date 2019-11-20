Колумбия победила Эквадор. Барриос отыграл весь матч

В Харрисоне (Нью-Джерси, США) на стадионе «Ред Булл Арена» состоялся товарищеский матч между сборными Эквадора и Колумбии. Встреча завершилась со счётом 0:1.



Автором единственного гола в матче, забитого на 42-й минуте, стал полузащитник колумбийцев Андрес Урибе. В составе команды-победителя все 90 минут на поле провёл хавбек Вильмар Барриос, на клубном уровне выступающий за «Зенит». В этой встрече ему удалось отметиться лишь жёлтой карточкой, которую он получил на 80-й минуте.



В эту международную паузу обе команды провели ещё по одному товарищескому матчу. Эквадор 15 ноября на своём поле разгромил Тринидад и Тобаго со счётом 3:0, а Колумбия на следующий день сыграла с Перу в Майами (Флорида, США) и добилась победы со счётом 1:0.