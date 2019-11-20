Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Колумбия победила Эквадор. Барриос отыграл весь матч

Колумбия победила Эквадор. Барриос отыграл весь матч
Футбол / Прочие турниры 0

В Харрисоне (Нью-Джерси, США) на стадионе «Ред Булл Арена» состоялся товарищеский матч между сборными Эквадора и Колумбии. Встреча завершилась со счётом 0:1.

Автором единственного гола в матче, забитого на 42-й минуте, стал полузащитник колумбийцев Андрес Урибе. В составе команды-победителя все 90 минут на поле провёл хавбек Вильмар Барриос, на клубном уровне выступающий за «Зенит». В этой встрече ему удалось отметиться лишь жёлтой карточкой, которую он получил на 80-й минуте.

В эту международную паузу обе команды провели ещё по одному товарищескому матчу. Эквадор 15 ноября на своём поле разгромил Тринидад и Тобаго со счётом 3:0, а Колумбия на следующий день сыграла с Перу в Майами (Флорида, США) и добилась победы со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
20 ноября 2019, среда. 04:00 МСК
Эквадор
Окончен
0 : 1
Колумбия
0:1 Урибе – 42'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019