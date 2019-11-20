Моуринью рассказал, что привлекло его в «Тоттенхэме»
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал своё назначение на пост наставника лондонского клуба.
«Я очень рад присоединиться к клубу с таким большим наследием и такими страстными болельщиками. Мне не терпится начать работу с такими высококлассными игроками и молодыми ребятами академии. Работа с этими игроками — вот что меня привлекло в этом клубе», — приводит слова Моуринью официальный сайт «Тоттенхэма».
«Тоттенхэм», набрав 14 очков в 12 матчах, занимает 14-е место в Премьер-лиге. От зоны вылета «шпор» отделяет шесть очков. Первый свой матч в качестве главного тренера лондонской команды Жозе Моуринью проведёт с «Вест Хэмом» в гостях. Встреча состоится 23 ноября на стадионе «Олимпийский».
Моуринью официально назначен главным тренером «Тоттенхэма»
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