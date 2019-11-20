Кучаев: выиграли у сборной Сербии абсолютно по делу

Полузащитник молодёжной сборной России Константин Кучаев прокомментировал победу над командой Сербии в отборочном турнире чемпионата Европы (2:0).



«У сербов хорошая, качественная команда, поэтому считаю, что мы одержали важную победу. Тем более выиграли на чужом поле. Мы очень вовремя забили свои голы. Первый мяч в самом начале матча позволил играть нам по счёту, соперник вынужден был раскрываться. А гол перед самым перерывом придал дополнительной уверенности. Выходить на второй тайм, имея преимущество в два мяча, конечно, гораздо приятнее. В целом нужно отметить, что мы действовали достаточно организованно и дисциплинированно. Выиграли абсолютно по делу. Что касается первого места в группе, которое мы занимаем после этой победы, то пока это предварительный результат. Вся борьба ещё впереди, но разумеется, приложим все силы, чтобы остаться на первой строчке и по итогам всего турнира», — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Молодёжная сборная России занимает первое место в группе 5 отборочного этапа ЧЕ-2021 до 21 года, набрав 14 очков в 6 матчах.

Турнирная таблица отборочного этапа чемпионата Европы — 2021.