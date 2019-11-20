Кучаев: выиграли у сборной Сербии абсолютно по делу

Полузащитник молодёжной сборной России Константин Кучаев прокомментировал победу над командой Сербии в отборочном турнире чемпионата Европы (2:0).
«У сербов хорошая, качественная команда, поэтому считаю, что мы одержали важную победу. Тем более выиграли на чужом поле. Мы очень вовремя забили свои голы. Первый мяч в самом начале матча позволил играть нам по счёту, соперник вынужден был раскрываться. А гол перед самым перерывом придал дополнительной уверенности. Выходить на второй тайм, имея преимущество в два мяча, конечно, гораздо приятнее. В целом нужно отметить, что мы действовали достаточно организованно и дисциплинированно. Выиграли абсолютно по делу. Что касается первого места в группе, которое мы занимаем после этой победы, то пока это предварительный результат. Вся борьба ещё впереди, но разумеется, приложим все силы, чтобы остаться на первой строчке и по итогам всего турнира», — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Молодёжная сборная России занимает первое место в группе 5 отборочного этапа ЧЕ-2021 до 21 года, набрав 14 очков в 6 матчах.
Турнирная таблица отборочного этапа чемпионата Европы — 2021.
- 20 ноября 2019
-
11:39
-
11:24
-
10:46
-
10:33
-
10:29
-
10:16
-
10:03
-
10:00
-
09:51
-
09:50
-
09:41
-
09:27
-
09:26
-
09:19
-
08:27
-
08:01
-
05:56
-
04:19
-
03:38
-
03:16
-
02:55
-
02:44
-
02:27
-
01:56
-
01:48
-
01:37
-
01:31
-
01:18
-
01:00
-
00:54
-
00:37
-
00:36
-
00:35
-
00:35
-
00:34