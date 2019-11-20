«Манчестер Сити» хочет сделать Стерлинга самым высокооплачиваемым игроком в АПЛ

«Манчестер Сити» готов предложить нападающему Рахиму Стерлингу новый контракт на улучшенных условиях.

В ноябре прошлого года англичанин подписал новое соглашение с клубом с зарплатой в € 350 тыс., которое истекает только в 2023 году, но «Манчестер Сити» готов улучшить контракт футболиста, чтобы охладить интерес со стороны «Реала» и «Барселоны». Испанские гранды намерены летом попытаться подписать вингера английской сборной. Новым соглашением клуб подчеркнуть важность игрока для команды.

Детали нового контракт остаются неизвестными, но новое соглашение сделает Стерлинга одним из самых высокооплачиваемых игроков в английском чемпионате. Игрок также добавляет огромную ценность клубу вне поля, его футболки являются одними из самых продаваемых в Премьер-Лиге.

В этом сезоне Рахим Стерлинг принял участие в 11 матчах чемпионата Англии, забил 7 голов и отдав 1 результативную передачу.