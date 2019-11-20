Медведев: «Зениту» не помешает атакующий защитник. Клуб уже прошерстил рынок
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что петербургский клуб заинтересован в подписании атакующего защитника.
«Нам не помешает атакующий защитник с большим объёмом работы. Спортивный блок уже прошерстил рынок. У нас есть кандидаты. Надеюсь, они смогут усилить команду», — приводит слова Медведева твиттер-аккаунт «Радио «Зенит».
После 16 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В активе сине-бело-голубых 36 очков. Их преимущество над «Локомотивом», который занимает второе место, составляет 5 очков. В 17-м туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Рубином». Матч состоится 23 ноября на стадионе «Казань Арена» в столице Татарстана. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 14:00 мск.
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