Медведев: «Зениту» не помешает атакующий защитник. Клуб уже прошерстил рынок

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что петербургский клуб заинтересован в подписании атакующего защитника.

«Нам не помешает атакующий защитник с большим объёмом работы. Спортивный блок уже прошерстил рынок. У нас есть кандидаты. Надеюсь, они смогут усилить команду», — приводит слова Медведева твиттер-аккаунт «Радио «Зенит».

После 16 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В активе сине-бело-голубых 36 очков. Их преимущество над «Локомотивом», который занимает второе место, составляет 5 очков. В 17-м туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Рубином». Матч состоится 23 ноября на стадионе «Казань Арена» в столице Татарстана. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 14:00 мск.