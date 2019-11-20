Защитник «Спартака» Рассказов стал отцом
Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов стал отцом. Во вторник, 19 ноября, у 21-летнего российского футболиста и его супруги Анастасии родилась дочь. Пара назвала девочку Никой.
«Поздравляем семью нашего защитника с пополнением! Желаем здоровья маме и малышке!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».
Фото можно посмотреть на странице московского «Спартака» в «Твиттере».
Рассказов выступает в составе «Спартака» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 13 матчах за московский клуб и отметился одной результативной передачей. Также Рассказов играет в составе молодёжной сборной России с 2017 года. «Спартак» набрал 21 очко в 16 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
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