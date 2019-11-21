Джан: вижу себя в «Ювентусе», но ситуация может измениться

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан выразил недовольство своим игровым временем в нынешнем сезоне. Ранее туринский клуб не включил Джана в заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Я всё ещё игрок «Ювентуса». Очевидно, я не удовлетворен своей ситуацией, но нажимаю на газ и выкладываюсь на 100% на каждой тренировке.
Пытаюсь изменить своё положение, ни один игрок не счастлив, когда не выходит на поле. Такова моя ситуация в Турине прямо сейчас, и зимой мне нужно подумать о том, что имеет для меня наибольшее значение. Конечно, я вижу себя в «Ювентусе», но ситуация может измениться», — приводит слова Джана Corriere Dello Sport.
Джан перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из «Ливерпуля» в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
- 21 ноября 2019
-
03:50
-
03:41
-
03:00
-
01:28
-
01:01
-
00:45
-
00:43
-
00:25
-
00:13
-
00:13
- 20 ноября 2019
-
23:45
-
23:34
-
23:23
-
22:59
-
22:44
-
22:27
-
22:20
-
21:48
-
21:46
-
21:08
-
21:00
-
20:55
-
20:46
-
20:36
-
20:21
-
20:20
-
20:04
-
19:56
-
19:54
-
19:44
-
19:25
-
19:21
-
19:10
-
18:55
-
18:52