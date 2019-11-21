Джан: вижу себя в «Ювентусе», но ситуация может измениться

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан выразил недовольство своим игровым временем в нынешнем сезоне. Ранее туринский клуб не включил Джана в заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Я всё ещё игрок «Ювентуса». Очевидно, я не удовлетворен своей ситуацией, но нажимаю на газ и выкладываюсь на 100% на каждой тренировке.

Пытаюсь изменить своё положение, ни один игрок не счастлив, когда не выходит на поле. Такова моя ситуация в Турине прямо сейчас, и зимой мне нужно подумать о том, что имеет для меня наибольшее значение. Конечно, я вижу себя в «Ювентусе», но ситуация может измениться», — приводит слова Джана Corriere Dello Sport.

Джан перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из «Ливерпуля» в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.