«Барселона» и «ПСЖ» поборются за Джана
«Барселона» и «ПСЖ» проявляют интерес к немецкому полузащитнику «Ювентуса» Эмре Джану, утверждает Sport.es.
По данным источника, испанский и французский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. «Ювентус» оценивает хавбека в € 40-50 млн. Джан хочет сменить клуб, так как он обижен на «Ювентус», который не включил его в заявку на матчи Лиги чемпионов.
Джан перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из «Ливерпуля» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в четырёх матчах итальянского национального чемпионата (один — в стартовом составе), в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Ювентуса» Джаном
- 12 ноября 2019
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