Кассано: «Интер» может выиграть Серию А. Главная цель «Ювентуса» — ЛЧ
Бывший игрок «Интера» Антонио Кассано поделился мнением о миланской команде и оценил её шансы на чемпионство в итальянской Серии А.
«Они напоминают мне «Ювентус» в первый год с Антонио Конте. Я тогда выступал за «Милан», и мы проиграли им борьбу за чемпионство.
Если «Ювентус» потеряет несколько очков в выездных матчах, а «Интер» продолжит в том же духе, Конте возьмёт титул.
Конечно, «Ювентус» достаточно хорош для чемпионства. У них две команды, и они лучшие в Серии А. Но за милю видно, что их главная цель — Лига чемпионов», — приводит слова Кассано La Repubblica.
После 12 туров турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Ювентус», набравший 32 очка. «Интер» (31) занимает второе место. Третьим идёт римский «Лацио» (24).
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