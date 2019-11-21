Кассано: «Интер» может выиграть Серию А. Главная цель «Ювентуса» — ЛЧ

Бывший игрок «Интера» Антонио Кассано поделился мнением о миланской команде и оценил её шансы на чемпионство в итальянской Серии А.

«Они напоминают мне «Ювентус» в первый год с Антонио Конте. Я тогда выступал за «Милан», и мы проиграли им борьбу за чемпионство.

Если «Ювентус» потеряет несколько очков в выездных матчах, а «Интер» продолжит в том же духе, Конте возьмёт титул.

Конечно, «Ювентус» достаточно хорош для чемпионства. У них две команды, и они лучшие в Серии А. Но за милю видно, что их главная цель — Лига чемпионов», — приводит слова Кассано La Repubblica.

После 12 туров турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Ювентус», набравший 32 очка. «Интер» (31) занимает второе место. Третьим идёт римский «Лацио» (24).