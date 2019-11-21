Журналист: Роналду может покинуть «Ювентус», если не выиграет ЛЧ в этом сезоне

Испанский журналист Эдуардо Инда предположил, что нападающий Криштиану Роналду может уйти из туринского «Ювентуса» летом 2020 года.

«Криштиану может покинуть «Ювентус» по окончании этого сезона, если они не выиграют Лигу чемпионов. Он отправился в Турин с целью выиграть Лигу чемпионов с третьим клубом, но всё осложняется.

«Ювентус» хочет купить Поля Погба и Килиана Мбаппе. Это будет трудно, особенно в случае с Мбаппе. Из-за ограничений по зарплате клубу придётся расстаться с Роналду, чтобы купить этих игроков. Так что его уход вполне вероятен», — цитирует Инду The Sun со ссылкой на испанское телевидение.

Роналду стал футболистом «Ювентуса» летом 2018 года. Его контракт с клубом из Турина рассчитан до 30 июня 2022 года.