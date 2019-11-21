Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Обамеянг не подписывает новый контракт с «Арсеналом» из-за интереса «Барселоны»

Обамеянг не подписывает новый контракт с «Арсеналом» из-за интереса «Барселоны»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг не намерен продлевать контракт с клубом на фоне интереса «Барселоны». Об этом сообщает Sport.

Габонский форвард по-прежнему не подписал новый контракт с «Арсеналом», так как ждёт предложения «Барселоны». Нападающий знает об интересе каталонского клуба и примет решение только после того, как выяснит, насколько серьёзны намерения испанцев. Нынешнее соглашение Обамеянга действует до лета 2021 года.

«Арсенал» начал переговоры о продлении контракта нападающего в начале сезона. Но проблема заключалась в том, что Обамеянг решил посмотреть предложение от других клубов и на данный момент принял решение не продлевать соглашение. Официальная версия заключалась в том, что игрок хочет быть уверен, что клуб попадёт в Лигу чемпионов на следующий сезон. Однако появилась информация, что причиной тому стал интерес со стороны «Барселоны», которая ищут замену нападающему Луису Суаресу.

«Реал» намерен приобрести Обамеянга
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019