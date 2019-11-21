Обамеянг не подписывает новый контракт с «Арсеналом» из-за интереса «Барселоны»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг не намерен продлевать контракт с клубом на фоне интереса «Барселоны». Об этом сообщает Sport.
Габонский форвард по-прежнему не подписал новый контракт с «Арсеналом», так как ждёт предложения «Барселоны». Нападающий знает об интересе каталонского клуба и примет решение только после того, как выяснит, насколько серьёзны намерения испанцев. Нынешнее соглашение Обамеянга действует до лета 2021 года.
«Арсенал» начал переговоры о продлении контракта нападающего в начале сезона. Но проблема заключалась в том, что Обамеянг решил посмотреть предложение от других клубов и на данный момент принял решение не продлевать соглашение. Официальная версия заключалась в том, что игрок хочет быть уверен, что клуб попадёт в Лигу чемпионов на следующий сезон. Однако появилась информация, что причиной тому стал интерес со стороны «Барселоны», которая ищут замену нападающему Луису Суаресу.
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